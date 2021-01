Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi e nerabdatoare sa iși reia activitatea artistica și spera ca anul acesta sa se intample acest lucru cat de curand. Vedeta se gandește sa iși faca vaccinul anti-Covid, daca acest lucru ar putea grabi cumva mersul lucrurilor și viața ar reintra pe fagașul ei, cat de cat normal. Mai mult,…

- Cu toții am trecut prin momente dificile in viața și poate chiar am suferit de depresie. Aceasta este parerea Taniei Budi, care a facut declarații exclusive la Antena Stars, pe acest subiec. Vedeta a povestit cum a trecut peste clipele dificile și a reușit sa iși pastreze mereu zambetul pe buze.

- Petre Daea a anuntat, joi pe Facebook, ca a fost externat din Spitalul „Matei Bals”, unde era internat fiindca avea COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii a scris: „In momentele grele descoperi caractere si prieteni. Cu ochii suferintei priveam speranta revederii”.

- Petre Daea a anuntat, joi pe Facebook, ca a fost externat din Spitalul Matei Bals, unde era internat deoarece avea COVID-19. Fostul ministru al Agriculturii a scris: „In momentele grele descoperi caractere si prieteni. Cu ochii suferintei priveam speranta revederii. Am depasit momentul cu sprijinul…

- Momente de panica și lacrimi pentru Oana Roman! Mama ei s-a simțit foarte rau și a ajuns, de urgența la spital. Vedeta nu a putut fi langa ea, deoarece sitiațian pandemiei nu i-a permis acest lucru. Dupa ce au contactat-o medicii, ea a dat primele declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre…

- E mereu cu zambetul pe buze, insa in realitate traiește o mare drama. Cantareața Carmen Șerban și-a pierdut tatal in urma cu un an de zile, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Vedeta a povestit la Antena Stars despre momentele grele prin care trece!

- Dana Marijuana revine in atenția publicului cu o noua piesa, dupa ce a stat in umbra vreme de cațiva ani. Vedeta a povestit pentru Antena Stars cum a reușit sa treaca peste momentele dificile din viața ei, dar și cum se descurca acum cu fiicele ei.

- Ramona Olaru este toata numai un zambet, dar abia acum s-a aflat ca ascunde o adevarata drama. Vedeta a dezvaluit in direct la TV momentele grele prin care a trebuit sa treaca atunci cand a venit pe lume.