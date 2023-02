Stiri pe aceeasi tema

- Iata 14 mesaje de Ziua Indragostitilor care ii vor topi inima partenerului tau!Cele mai frumoase mesaje de Ziua Indragostitilor pentru iubitul tauNu-i nimic daca esti in pana de idei ori nu te pricepi sa compui poezii de dragoste. Noi te ajutam sa iti exprimi sentimentele si sa il surprinzi pe iubitul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit care este secretul casniciei fara divorț, astfel ca ea și soțul ei sunt casatoriți de 12 ani. Vedeta a vorbit și despre inceputul relației cu Viorel Lis. Iata ce dezvaluiri a facut soția fostului edil al Capitalei!

- Prefectul Claudia Gilia a transmis un mesaj de prețuire și respect col. Matei Viorel – comandamentul Jandarmeriei Dambovița pana astazi, 12 ianuarie 2023, cand a predat comanda unitații, dat fiind faptul ca a ieșit la pensie. „Am fost onorata sa particip astazi la ceremonialul militar de predare…

- Andreea Marin este extrem de discreta cand vine vorba de relația ei cu Adrian Brancoveanu, dar de data aceasta a facut dezvaluiri in exclusivitate la Antena Stars despre viața amoroasa. Vedeta de televiziune a confirmat ca s-au implinit 6 ani de cand formeaza un cuplu cu diplomatul și martuisește ca…

- Bogdan Crucianu este liderul consilierilor locali PSD iar Razvan Timofciuc, consilier din partea USR. "Consilierii locali social-democrati ii ofera meditatii gratuite useristului Razvan Timofciuc in ceea ce priveste identificarea unor posibile investitii pentru comunitatea ieseana, cu scopul transformarii…

- Dragostea plutește in aer pentru Mira și iubitul ei, Levi Elekes. Cand vine vorba de conexiunea dintre ei, imaginile vorbesc de la sine! Cei doi indragostiți au fost surprinși in ipostaze romantice, in public. Indragita cantareața este mai fericita ca niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele”…

- Invitata in emisiunea online „In oglinda” a lui Mihai Ghița, Denise Rifai a facut o serie de dezvaluiri din viața ei personala. A marturisit cum trebuie sa arate barbatul ideal pentru ea, caci da de ințeles a nu l-a gasit pana acum, dar spune și motivul pentru care nu a devenit mama pana acum, la 37…

- Irina și Razvan Fodor formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Cei doi sunt impreuna de 16 ani și sunt parinții unei fetițe. De curand, Razvan Fodor „a dat din casa” și a spus cum stateau lucrurile la inceputul relației.