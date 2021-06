Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi le-a dat fanilor o veste neașteptata in aceasta seara, la Xtra Night Show. Partenera de viața a lui George Tal a povestit in direct ca odata cu pandemia a constatat ca sufera de depresie. Confrm spuselor sale, și in prezent mai are momente de acest tip, familia fiind cea care reușește…

- Pe Marina Voica o cunoaște o țara intreaga pentru piesele din tinerețe. Artista a incantat urechile romanilor ani la randul, insa problemele medicale au ajuns-o din urma, iar de curand, aceasta s-a lasat de urgența pe mainile chirurgului cardiolog.

- Andrei Ștefanescu a facut primele declarații desre divorțul discret care a avut loc la notar, pe cale amiabila, luand decizia de a se separa de soția lui, Antonia. Cei doi se ințeleg, totuși, bine, de dragul copilului pe care il au impreuna.

- In prezent, Daniela Gyorfi este o femeie implinita atat pe plan personal, cat și pe plan profesional, insa puțini știu ca artista a avut o copilarie extrem de dura. Faptul ca lucrurile nu au fost intotdeauna roz i-au dat artistei taria și puterea de a merge mai departe și de a deveni femeia care este…

- La sfarșitul anului trecut, Steliana Sima anunța ca fiul ei va deveni tata peste cateva luni. Iata ca marele eveniment a avut loc, iar acum artista este in mod oficial bunica. Nepotul ei a venit pe lume chiar in aceasta dimineața, iar interpreta nu-și mai incape in piele de fericire.

- Cand au divorțat, fanii Andreei Marin nu le-a venit sa creada ca ea și artistul Ștefan Banica nu mai formeaza un cuplu. Au trecut mulți ani de atunci și ambii și-au refacut viața alaturi de persoane care-i fac fericiți cu adevarat. Ce relație exista acum intre parinții Violetei. Declarații surprinzatoare…

- Raed Arafat a oferit declarații la Xtra Night Show in legatura cu subiectul de interes național, implementarea semi-carantinei in Romania. Acest lucru va intra in vigoare incepand cu ziua de duminica, 28 martie!

- Mama Andreei Antonescu a vorbit in cadrul emisiunii Teo Show despre parcursul Faimoasei in competiția Survivor Romania. De asemenea, aceasta a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre artista. „Pe mine Andreea ma surprinde pozitiv cu felul in care se comporta. Ea nu este sportiva și nu a facut…