#ConstantaEsteBine: 29 septembrie 2021. Mijloc de saptamana

Sa fiti bine si sa fim bine.Terminam in seara aceasta ziua lui Mercur miercuri , in tranzit de Mercur retrograd, cu alte 5 planete retrograde. Si cu furtuni solare si radiatii X in cantitati uriase noaptea trecuta au jucat tontoroiul in creierii nostri, dar nici astazi pe zi n au fost… [citeste mai departe]