Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre surorile lui Petrica Mațu Stoian a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre ultimele clipe petrecute cu artistul. Ea a stat alaturi de el in spital, acolo uite interpretul i-a spus și cateva cuvinte inainte de a se stinge.

- Mirela Vaida este deranjata de școala online. Dupa ce copiii ei sunt nevoiți sa invețe de acasa, artista a scris un mesaj pe o pagina de socializare in care și-a expus toate motivele pentru care este revoltata. Prezentatoarea TV susține ca elevii nu sunt vinovați, iar noua hotarare legata de vaccinarea…

- Unul dintre cei mai cunoscuti medici din Romania face din nou apel la vaccinarea anti-COVID, dar arata cu degetul si spre autoritatile care nu au fost in stare sa instituie obligativitatea certificatului verde.

- Cristian Țanțareanu a fost infectat cu virusul SARS-COV-2. Deși este vaccinat cu schema completa, afaceristul in varsta de 77 de ani a ajuns de urgența la spital, din cauza comorbiditaților prezente. Celebrul om de afaceri este extrem de revoltat pe toți care dezinformeaza populația in privința Covid-19…

- Liderii talibani spun ca vor face tot ce pot pentru a ajuta miganții afgani care au fugit in Turcia sa se intoarca acasa, daca vor, a declarat ministrul de externe taliban, adaugand ca ambele parți poarta discuții pentru a preveni un alt ”val de migranți”

- Caz revoltator intr-o comuna din județul Vaslui. Un barbat in varsta de 70 de ani este acuzat ca și-a batut cu biciul cei doi copii și i-a infometat. In urma traumelor la care au fost supuși, avand acum nevoie de 1-2 zile de ingrijiri medicale, caci au suferit leziuni traumatice, minorii, o fetița de…

- Kylie Minogue se muta inapoi acasa, in Australia, dupa 30 de ani in Marea Britanie. Artista a confirmat pentru BBC ca a luat aceasta hotarare in urma perioadei dificile traversate in pandemie. Nu este o surpriza avand in vedere ca familia artistei locuiește in Australia – inclusiv parinții ei Carol…

- Anunț trist despre Viorica de la Clejani! Iubita artista s-a internat la Institutul Matei Balș din Capitala dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Soția lui Ionița de la Clejani se confrunta cu anumite provocari greu de dus. Viorica de la Clejani s-a infectat cu Covid-19 Probleme mari in randul artiștilor!…