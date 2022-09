Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Cafadaru participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 10 și i-a impresionat pe cei trei chefi cu povestea ei. Concurenta a povestit prin ce coșmar a trecut, dupa ce a fost sa iși ia fetița de la școala și nu a mai gasit-o acolo. Confesiunile concurenților pe care viața i-a pus in situații extreme…

- Articolul Apelul disperat al unui diabetic din Buzau, caruia sistemul medical romanesc nu-i ofera șansa la vindecare se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Boala il lovește la fel și pe bogați, și pe saraci, insa echilibrul dispare atunci cand vine vorba despre șansele de vindecare. Aceasta este…

- Sistemul educațional nu este adaptat pentru meseriile viitorului și nu iți dezvolta aptitudinile necesare pentru acestea, considera aproape 72 % dintre elevii intervievați in cadrul sondajului realizat de Asociația INACO. Mai mult, peste jumatate dintre aceștia, mai exact 62.8%, nu se regasesc profesand…

- Gina Pistol se simte mai implinita ca niciodata, iar prezentatoarea TV radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Josephine. Partenera de viața a lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționanta cu fiica ei chiar de pe litoralul romanesc. Iata cum a surprins-o prezentatoarea…

- An școlar 2022-2023. Vacanța de vara s-a terminat, iar astazi, școlile din Romania iși redeschid porțile pentru aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari, in aproape 18.000 de unitați de invațamant. Dupa doi ani de pandemie, in care valorile și regulile din Educație au suferit schimbari, noul an…

- Incepe anul școlar 2022-2023, iar in unitațile de invațamant din Vrancea sunt așteptați de astazi 48.633 de elevi. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, situația pe cicluri de invațamant este urmatoarea: „preșcolar: 8.032; primar: 1.468; gimnazial: 12.464; liceal: 10.749; școala profesionala:…

- Anunt de ultima ora facut de ministrul Educatiei. In urma discutiilor cu federatiile sindicale, Sorin Cimpeanu a vorbit despre masurile care vor schimba radical sistemul de invatamant. Gramatica va deveni proba separata la examenul de bacalaureat.

- Școala incepe mai devreme, anul acesta, in Romania. Programa școlara a anului 2022-2023 a suferit cateva modificari, printre care inceperea școlii in data de 5 septembrie, 2022, sau structrarea anului școlar pe module. Referitor la Univeritați, nu exista nicio schimbare.