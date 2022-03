Gloria Albesti a cedat in disputa cu Recolta Gheorghe Doja

In clasament, formatia din judetul Constanta se afla pe locul cinci, cu 25 de puncte.Echipa de fotbal Gloria Albesti a disputat astazi meciul din etapa a 16 a a Ligii a 3 a, seria a treia, in deplasare cu Recolta Gheorghe Doja.Confruntarea s a incheiat cu scorul de 2 0 1 0 in favoarea… [citeste mai departe]