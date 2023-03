Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus luni sa prelungeasca cu un an o masura de urgența de reducere a cererii de gaze care urmeaza sa expire, pentru a ajuta continentul sa treaca iarna viitoare, scrie hellenicshippingnews.com.Europa iese din iarna cu o aprovizionare cu energie mai stabila decat se preconiza…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- „Am spus-o și o repet și astazi, am spus-o și prietenilor din Republica Moldova, am spus-o și conducatorilor din Republica Moldova, ca nu vedem un risc militar iminent, cel puțin, impotriva Republicii Moldova din partea Federației Ruse. De ce? Pentru ca nu au capacitatea militara sa faca acest lucru.…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei, turcul Fatih Birol, a avertizat miercuri Uniunea Europeana (UE) si guvernele europene in legatura cu "excesul de incredere" dupa ce au depasit aceasta iarna fara mari probleme in privinta aprovizionarii cu energie si a afirmat ca urmatoarea…

- Gazul de la bursa din Amsterdam se tranzacționeaza cu 80% sub maximele sale recente, in timp ce cotația americana a gazului natural a scazut cu aproape 75%. In urma cu doar cateva luni, mass-media a sugerat cumpararea de pulovere calde pentru iarna care vine din cauza prețurilor extreme la energie și…

- Comisia Europeana a decis ca reintroducerea de catre Romania a schemei de ajutor menita sa sprijine companiile in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia este in linie cu Cadrul temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022, si modificat in iulie 2022 si in 28…

- Planurile lui Vladimir Putin a forța o schimbare a atitudinii europenilor fața de Ucraina prin folosirea șantajului energetic pare a fi un eșec, se arata intr-o analiza Bloomberg . Vremea blanda, o gama mai larga de furnizori și eforturile de reducere a cererii au avut mai mult succes, rezervele de…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…