Stiri pe aceeasi tema

- Bratul unei macarale s-a prabusit, sambata, peste o masina in care se aflau trei persoane, pe strada Matei Millo din Bucuresti. Doua dintre persoane au reusit sa iasa din autoturism, un barbat fiind insa incarcerat.

- Biciclistii din Bucuresti participa, duminica, in Piata Universitatii, la protestul „Si pe biciclisti ii asteapta cineva acasa!”. Manifestantii vor sa sa atraga atentia soferilor si autoritatilor despre existenta lor in trafic. Protestul are loc in Piata Universitatii. Participantii și-au așezat bicicletele…

- Bicicliștii din București sunt așteptați sa participe, duminica, in Piața Universitații, la protestul „Și pe bicicliști ii așteapta cineva acasa!”. Manifestanții vor sa atraga atenția șoferilor și autoritaților cu privire la existența lor in trafic.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis…

- Micuțul Alexandru Mihai, din București, diagnosticat cu sindrom nefrotic infantil va pleca zilele acestea in Italia, la o clinica din Torino. Avand in vedere ca starea sa de sanatate s-a depreciat brusc in ultima perioada, specialiștii il așteapta in ”Cizma” cu un program personalizat de pregatire pentru…

- A fost noaptea accidentelor grave in Capitala! In patru evenimente rutiere, 9 persoane au ajuns la spital, dintre care 5 in stare grava. "Mi-a aparut in fata, l-am lovit, am franat, am ricosat si asta a fost tot", explica unul dintre soferi. "Asta cu Skoda galbena a venit pe banda 1, ala cu…

- Medicii de la Spitalul Elias din Capitala au facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), care a provocat un accident rutier grav, in care un tanar de 24 de ani a murit.

- Mario Iorgulescu este constient, dar ramane conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident…

- Gino Iorgulescu a primit astazi o veste teribila. Fiul sau, Mario, a fost implicat intr-un grav accident de circulație, petrecut in București, iar in prezent se afla internat la Spitalul Elias din Capitala.