Daniela Crudu nu pare ca are niciun gand sa se cumințeasca! Dupa ce le-a aratat pe rand fanilor fie posteriorul bombat, fie sanii voluptoși, bruneta și-a etalat de aceasta data formele in toata splendoarea. Vedeta a reușit astfel sa ridice temperaturile in toate termometrele, dupa ce s-a afișat goala pe Internet!