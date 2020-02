Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 ianuarie 2019, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii pentru o perioada de 24 de ore, fața de un tanar de 20 de ani, din comuna Sasciori, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de amenințare. Se pare ca, incepand cu luna decembrie 2019 și pana in prezent, in repetate randuri acesta…

- Un barbat din Petrești a provocat un scandal in casa fostei sale iubite. Barbatul a distrus ușa și a amenițat-o pe femeie. Polițiștii i-au intocmit dosar penal și l-au reținut pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Alba, in dimineața zilei de 29 decembrie 2019, in jurul orei ora 06.00, Poliția Municipiului…

- Sectia 17 Politie a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de catre o femeie, care a spus ca fostul prieten o agreseaza. Politistii au mers la locul indicat, in Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit agitat si recalcitrant, astfel ca barbatul a fost imobilizat si condus la Sectia…

- Cantaretul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What’s Up”, a fost dus la Sectia 17 de Politie din Capitala, luni seara, dupa ce a fost reclamat de fosta iubita, care a sunat la 112 si a spus ca barbatul o agreseaza. Sectia 17 Politie a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de catre o femeie, care…