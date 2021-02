Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o logodna de patru ani, Gabi Enache și Lena vor ajunge in fața altarului. Logodnica fotbalistului a facut dezvaluiri despre nunta la Antena Stars. Mai mult, parinții spirituali ai acestora vor fi chiar Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Gabi Enache, planuri mari de viitor cu iubita sa Deși…

- Oana Roman știe sa se bucure de viața, chiar și atunci cand lucrurile nu ii merg bine! Vedeta ne arata ca știe mereu sa ia partea plina a paharului și sa treaca peste necazuri cu zimbetul pe buze. Are o ambiție de fier și demonstreaza acest fapt chiar acum, dupa desparțirea de soțul ei, Marius Elisei.

- Ana-Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate! Fosta asistenta TV a marturisit pe rețelele de socializare ca are de-a face cu dureri crunte, care nu ii mai dau pace. Vedeta le-a spus fanilor tot adevarul.

- Nicoleta Nuca, tanara artista care are lumea la picioare, pe plan muzical, este pregatita, ca in viitor, sa devina mama. Vedeta are planuri mari legate de familia pe care vrea sa și-o formeze alaturi de iubitul ei.