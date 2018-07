Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea a petrecut cateva zile la Mamaia, de una singura, pentru a se bucura de razele soarelui, dar și de valurile pe care nu le gasește la piscinele din București. Și i-a innebunit pe cei din jur, cu formele sale voluptuoase. (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Dragostea plutește in aer! Bianca Dragușanu și Tristan Tate sunt in acest weekend la Mamaia, unde Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, i-a filmat in ipostaze fierbinți. (VEZI AICI IMAGINILE) Fostul luptator MMA incearca sa o surprinda in fiecare zi pe blondina de la Kanal D cu tot felul de cadouri…

- Andreea Esca este, poate, cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania. Vedeta este angajata de ani buni la Pro TV și se bucura de mare succes. Recent, in cadrul unui interviu, aceasta a dezvaluit ce a facut cu primii bani pe care i-a caștigat, dupa ce a jucat intr-un film, cand era in liceu.…

- Cristina Rus, fosta „Blondy”, a facut ravagii pe ”plaja milionarilor” din Mamaia. (Promotiile zilei la monitoare) Ex-partenera de scena a Andreei Banica are un corp de zeița, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de senzație cu superba blonda, pe litoral. …

- N-ai voie sa lipsești de la mega-concertul de sambata, 23 iunie de la Mamaia! Nuba Beach Club da startul petrecerilor de la malul marii cu super rapperul Craig David. (Promotiile zilei la monitoare) Urmeaza o vara plina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- Absența din țara a Elenei Udrea este resimțita din plin de logodnicul ei. Recent, Adrian Alexandrov a aflat ca, in luna septembrie, urmeaza sa devina tata de fata. (Console si accesorii gaming) Barbatul, care nu s-a acomodat cu lipsa Elenei Udrea, a facut declarații, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO,…