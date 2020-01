Daniela Crudu, apariţie surprinzătoare de Revelion FOTO Dupa ce a schiat alaturi de iubitul ei, Daniela Crudu a mers la restaurantul hotelului de lux din Viena in care s-au cazat și au sarbatorit Noul An. Vedeta a imortalizat una dintre clipele petrecute in noaptea dintre ani și a facut publica imaginea. Dupa cum puteți vedea, bruneta a ales sa poarte o “little black dress” cu o croiala provocatoare și un decolteu amețitor. Fotografia postata pe Instagram in noaptea de Revelion a fost insoțita de ganduri pozitive, scrie cancan.

Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea artiștilor au fost departe de case in noaptea de Revelion. Aceștia au cantat pana in zori de zi, insa persoane dragi au petrecut singure. Andreea Balan a avut 5 concerte, in cinci locații, insa George Burcea cu ea.

- Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna. Se pare ca artista deja se simte mai bine și va fi externata in curand.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- Din pacate, sfarșitul de an vine cu vești proaste din partea Irinei Rimes: vedeta Pro TV și totodata una dintre cele mai iubite artiste din Romania a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion, anunța protv.ro.Anunțul a fost facut de vedeta prin intermediul rețelei de socializare…

- Anuntul a fost facut de vedeta prin intermediul retelei de socializare Instagram, acolo unde a postat mai multe filmulete prin care isi anunta fanii ca nu isi mai poate onora programul de Anul Nou. "Buna dimineata, dragii mei. Bine, mai putin buna pentru mine. Eu, care m-am trezit la spital, internata.…

- Jandarmii buzoieni, cu sprijinul Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești, impreuna cu efectivele structurilor județene ale M.A.I, vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate in municipiile Buzau și Ramnicu Sarat, dar și in localitațile Nehoiu, Patarlagele și Berca, la evenimente prilejuite…

- Geanina Iilieș a stat de vorba cu Unica.ro despre relația frumoasa de prietenie pe care o are cu fiul ei, Patrick. Vedeta dezvaluie in interviul video ce marturisire surprinzatoare i-a facut acesta mamei lui. „Mi-a povestit cand s-a sarutat pentru prima oara. Sunt lucruri pe care nu le-aș zice niciodata…

- Mihaela Radulescu este o prezența ravnita la evenimentele mondene, iar prezentatoare de televiziune știe acest lucru, prin urmare și suma de bani pe care o cere pentru simpla sa prezența este una pe masura. Mihaela Radulescu, in varsta de 50 de ani, este una dintre vedetele foarte dorite la evenimentele…