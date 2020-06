Stiri pe aceeasi tema

- Poponețul de 72 de milioane de dolari revine in forța! Kim Kardashian, 39 de ani, și-a șocat fanii cu ultima fotografie postata pe contul ei de Instagram. Vedeta de televiziune care are o avere estimata de Forbes la 72 de milioane de dolari a pozat in propriul dulap imbracata in pantaloni mulați din…

- Vloggerul Colo și-a facut cainele vedeta. Chiar daca patrupedul avea cont de Instagram dinainte de scandalul in care este implicat stapanul sau, activitatea este mult mai intensa acum de cand Alexandru Balan a primit interzis de la poliție sa mai publice mesaje pe internet.

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a decis sa adopte un nou look, la scurt timp dupa ce a revenit la antrenamentele lui Juventus. Portughezul și-a uimit fanii cu o fotografie in care parul sau aduce aminte de perioada din tinerețe petrecuta la Manchester United. Vedeta lui Juventus le-a adresat fanilor sai…

- Cântareata Britney Spears le-a povestit, pe Instagram, fanilor cum a dat foc salii de sport pe care o are acasa, scrie Mediafax.Cântareata Britney Spears s-a întors în sala de sport la sase luni de la incendiu. alut, sunt în sala mea de sport. N-am mai fost…