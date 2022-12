Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Dupa ce a aflat ca este insarcinata, Daniela Crudu a spus, in direct la Xtra Night Show, sexul bebelușului. Mai mult decat atat, fosta asistenta TV este mai fericita ca niciodata, dupa ce a aflat ca va avea exact ce și-a dorit. Daniela Crudu va naște in luna mai a anul viitor. Are bruneta fetița sau va fi mamica de baiețel?