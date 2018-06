"Dragi colegi liberali. Lucrurile pe care le traim impreuna de o buna bucata de vreme sunt pentru mine de neimaginat. V-o spun cu toata sinceritatea si amaraciunea! Sunt membru al acestui partid de zece ani, am avut onoarea sa fiu deputat in perioada 2012-2016, iar acum din 2016 senator. De la bun inceput am crezut si cred in continuare ca rolul parlamentarilor este sa faca legi bune si asteptate de oameni. Asa am gandit cand am inceput cu legea darii in plata, asa gandesc si acum cand am initiat Legile impotriva camatariei, legi care protejeaza milioane de romani impotriva abuzurilor institutiilor…