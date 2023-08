Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Zamfir vine cu un anunț foarte așteptat. Recunoaște ca ușor nu a fost, ca au ajuns la acest rezultat dupa negocieri extrem de dure, dar ca importanta ramane decizia premierul. Exportau, practic, tot profitul in paradisuri fiscale, prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala. Probabil v-ați…

- ”AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR PLATI IMPOZIT 1% PE CIFRA DE AFACERI! Faci profit aici, platesti impozit aici!”, scrie senatorul PSD pe Facebook. Daniel Zamfir arata ca, ”dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice, anunta miercuri intr-o postare pe Facebook ca, dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinationale care prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala…

- "Am reușit! Multinaționalele vor plati impozit 1% pe cifra de afaceri!Faci profit aici, platesti impozit aici!", a transmis, miercuri, senatorul Daniel Catalin Zamfir."Dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coaliție impozitul de 1% pe cifra de afaceri, pentru acele companii multinaționale…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir a scris miercuri, pe Facebook ca premierul Marcel Ciolacu a „impus” in coaliția de guvernare introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, daca impozitul de 16% reprezinta mai puțin de 1% din cifra de afaceri.„AM REUSIT! MULTINATIONALELE VOR…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a convocat, luni dimineata, de la ora 8.00, ministrii liberali din Cabinetul Ciolacu si conducerea partidului. Surse politice susțin ca liderii PNL au luat in discuție și refuzul lui Marcel Ciolacu de a-l numi in postul de secretar general al Guvernului pe Mircea Abrudean,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Conform unor surse politice, va fi semnat acordul privind aplicarea grilei de salarizare in forma convenita cu Guvernul, care prevede pentru dascali un salariu…

- Atat premierul Nicolae Ciuca, cat și președintele PSD Marcel Ciolacu s-au laudat, luni, cu depunerea in Parlament a amendamentelor la proiectul Legii pensiilor speciale, astfel incat aceasta problema – jalon in PNRR – invocata inclusiv pentru amanarea rotativei guvernamentale – sa fie, in sfarșit,…