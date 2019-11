Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidentiale 2019. "O sa va citesc ceva, nu mai spun nimic. Am primit, pe contul meu de Facebook, o scrisoare de la un om din diaspora. Pe care as vrea sa v-o citesc: «Merg la culcare intr-o tara care nu e a mea, intr-o casa care nu e a mea, departe de mama mea si de voi. Am votat…

- Europarlamentarul USR Clotilde Armand a scris, luni dimineața, pe Facebook, ca formațiunea sa trebuie sa ”termine cu smiorcaiala” și sa se apuce de treaba, în contextul în care candidatul Alinaței USR-PLUS a ratat accesul în turul doi al prezidențialelor, obținând…

- „Va mulțumesc tuturor celor care ați avut incredere in mine și in Alianța USR PLUS la aceste alegeri. Le mulțumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezența istorica de astazi. Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram in turul 2. Am sperat…

- Liderul USR Dana Barna a recunoscut pe contul sau de Facebook ca nu mai are șanse de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. ”Potrivit datelor pe care le avem în urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram în turul 2. Am sperat pâna în ultimul moment,…

- AEP a anuntat ca a pus la dispozitia cetatenilor romani din diaspora, care doresc sa voteze la alegerile pentru Presedintele Romaniei, doua clipuri video care ilustreaza tehnica votarii la scrutinul prezidential. Primul videoclip realizat de AEP prezinta cum se realizeaza votul prin corespondenta.…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. ”A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere”, a transmis deputatul liberal. ”Am reusit! Inca o…

- MOȚIUNE DE CENZURA. Fostul președinte Traian Basescu a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura va fi momentul de inceput a unei perioade de instabilitate politica și ca ”marele...

- Presedintele USR, Dan Barna, critica intentia PSD de a pune votul pentru motiune in weekend. Acesta a scris revoltat pe Facebook ca ar fi o decizie care nu va ajuta Guvernul Dancila. "Ce s-au...