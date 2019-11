Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan sare în apararea lui Mihai Tudose pe care Victor Ponta l-a acuzat de tradare pentru ca susține învestirea Guvernului Orban. „A nu susține Guvernul Orban înseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional,…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a afirmat marți seara, in direct pe B1TV, ca Viorica Dancila este primul premier gata sa scoata 1,4 miliarde de lei din bugetul public doar pentru a-și atrage sprijin parlamentar, astfel incat Guvernul sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura de joi. „Doamna Dancila…

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…

- Schimb de replici intre senatorul ALDE Daniel Zamfir și Mihai Tudose, in prezent eurodeputat Pro Romania! Daniel Zamfir iși exprima din nou nemulțumirea cu privire la o posibila alianța dintre partidul sau și Pro Romania, formațiune condusa de Victor Ponta, lansand un atac dur la adresa lui Mihai…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir isi exprima din nou nemultumirea cu privire la o posibila alianta dintre partidul sau si Pro Romania, formatiune condusa de Victor Ponta. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, intitulat "Despre paraziti", Zamfir precizeaza ca un fost prim-ministru, actual europarlamentar din…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat luni la Antena 3 ca prin asocierea cu Victor Ponta, ALDE și-a ingropat tot discursul anti-abuzuri si contra statului paralel pentru ca Victor Ponta, Mihai Tudose si Daniel Constantin, de la Pro Romania „nu sunt altceva decat instrumentele statului paralel”:„Pe…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- Calin Popescu Tariceanu s-a rupt de PSD și a intrat intr-o alianța cu Pro Romania, anunțand ca va demisiona și din funcția de președinte al Senatului. In locul sau, anumite voci din PSD, doresc tot un senator din ALDE, pentru ca social-democrații sa aiba majoritate in Senat. Daniel Zamfir, fostul…