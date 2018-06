Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a anunțat, sambata seara, ca demisioneaza din PNL, dand publicitații o scrisoare catre colegii sai in care spune ca a ales sa treaca la ALDE. Daniel Zamfir este cunoscut pentru inițiativele sale legislative in domeniul socio-economic, in sprijinul cetațenilor, motiv care…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat pentru News.ro ca afirmatiile lui Ludovic Orban potrivit carora niciun lider PSD nu a atacat partidul cat a facut-o el sunt incorecte si sustine ca a avut doar pozitii contrare cu cele ale liderului PNL. Zamfir a spus ca Orban a prezentat un sondaj care pozitioneaza…

- Biroul Executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zamfir din partid, intre altele pentru o presupusa apropiere de PSD, care i-a sustinut proiectele de legi in Parlament. Decizia trebuie confirmata de Consiliul National.”Aceste proiecte au fost initial acceptate de domnul Orban, dupa…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, fost președinte al Comisiei economice din Camera Superioara, este doar la un pas sa fie exclus din PNL. Propunerea de excludere aparține chiar președintelui partidului, Ludovic Orban.

- ​Marți, comisia de buget din Camera Deputaților va decide soarta plafonarii dobanzilor. O viitoare lege necesara, daca s-ar discuta transparent cu actorii din piața. Principalii actori nu se opun ideii de plafonare, dar solicita o abordare economica a nivelulului plafonului. Dupa ce proiectul de lege…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari pe marginea proiectelor votate in comisiile din Senat pe tema Legii leasing-ului și a prevederilor privind eliminarea titlului executoriu la contractele de credit pentru consumatori. ”1. La legea leasing-ului am modificat articolul care reglementeaza…