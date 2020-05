Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD, Daniel Catalin Zamfir, candidat din partea social-democratilor la presedintia Autoritatații de Supraveghere Financiara, a declarat ca instituția sta pe un butoi de publere, potrivit...

- Senatorul social-democrat al carui nume este asociat de cei mai mulți cu Legea darii in plata, al carei inițiator a fost, s-a inscris in cursa pentru prima funcție in cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). “La inceputul anului, inainte de inceperea sesiunii parlamentare, conducerea PSD…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul initiat de PSD si senatorul Daniel Zamfir prin care sunt limitate drastic dobanzile la credite, suma finala de rambursat nu va putea depasi dublul sumei imprumutate.

- Avand in vedere informatiile publicate in ultima perioada de catre Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF Transilvania S.A.) pe site-ul propriu, mesaje semnate de catre anumite persoane care nu mai au calitatea de reprezentanti ai acestei societati, in care sunt aduse acuzatii grave…

- Ionescu (ASF): "Criza va declansa distrugerea creativa. Va forta renasterea multor industrii, iar cei care se vor adapta vor fi castigatori” Criza actuala va genera aparitia de oportunitati imense de inovare si va forta renasterea multor industrii, a declarat, marti, intr-o videoconferinta…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis, in sedinta din data de 24 martie 2020, modificarea Regulamentului nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii, in sensul diminuarii cu 25% a tuturor taxelor, tarifelor si comisioanelor datorate de catre entitatile reglementate si supravegheate…

- Curtea Constituționala a admis, ieri, existența unui conflict juridic de natura constituționala intre președintele Romaniei și Parlament, generata de decizia șefului statului de a-l desemna pe Ludovic Orban...

- Crin Nicu Bologa, propus de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DNA, a declarat marti, in cadrul audierilor de la CSM, ca sesizarile de la cetateni si de la institutii ale statului au scazut cu 60%, ca urmare a scaderii increderii in activitatea procurorilor, dupa scandalurile in…