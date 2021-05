Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 1 din Capitala, Daniel Tudorache, a intrat in direct la Antena 3 unde e a declarat ca, inainte de a se pronunța cu privire la rezultatul renumararii voturilor, așteapta comunicatul oficial al Parchetului General.

- Daniel Tudorache ar fi caștigat alegerile de la Sectorul 1 cu aproape 1000 de voturi in plus fata de contracandidata sa, Clotilde Armand, actualul primar. Numaratoare voturilor de catre polițiști s-a incheiat marți seara, 11 mai, urmand ca in decursul zilei de miercuri cei de la Parchet sa transmita…

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a refuzat sa comenteze informația conform careia ar fi caștigat alegerile locale dupa renumararea voturilor de catre polițiști. El a spus ca așteapta un comunicat oficial al Parchetului. „Aștept sa vina un comunicat maine sau cel tarziu vineri…

- Antena 3 anunța, citand surse judiciare, ca exista diferențe foarte mari intre voturile renumarate de catre polițiști și ceea ce s-a raportat inițial, iar Daniel Tudorache ar fi caștigat alegerile de la Sectorul 1 cu aproape 1000 de voturi in plus fata de contracandidata sa, Clotilde Armand, actualul…

- Polițiștii si procurorii din Operatiunea „Frauda de la Sectorul 1" au terminat renumararea voturilor de la alegerile locale care au avut loc anul trecut. Surse din ancheta au precizat pentru Ziuanews ca diferenta ar fi de 1.360 de voturi in favoarea lui Daniel Tudorache de la PSD, fostul primar al Sectorului…

- S-a incheiat renumararea voturilor la Primaria Sectorului 1, iar Daniel Tudorache s-ar intoarce triumfator in fotoliul de primar! Diferenta ar fi de 1.360 de voturi in favoarea lui Daniel Tudorache de la PSD, fostul primar al Sectorului 1, si ca reprezentanta USR Clotilde Armand ar fi pierdut cursa…

- Politia Capitalei incepe astazi renumararea voturilor de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1, din dispozitia unui procuror de la Sectia Speciala. Ofiterii de politie ar urma sa trieze cei 1.509 saci cu buletine de vot din cele 166 de sectii de votare din sector, apoi sa numere cate voturi…

- Renumararea voturilor de la Sectorul 1 la alegerile locale din 27 septembrie 2020 incepe miercuri la sediul DGAMB, potrivit surselor citate de G4Media.ro .Primul pas va fi preluarea sacilor cu voturilor, in total aproximativ 1.600, depozitați in prezent la Tribunalul București, au mai explicat sursele…