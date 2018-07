Primaria Sectorului 1 este prima din țara care a primit cerere de infarțire din afara Romaniei. Edilul Daniel Tudorache a anunțat ca Primaria din New Jersey va vota in curand infrațirea cu unitatea administrativ teritoriala pe care o conduce. "In general primariile cauta sa se infrațeasca cu alte primarii din alte țari. La noi, in Sectorul 1 e invers. Pe data de 15 august, in Consiliul General al Primariei New Jersey se voteaza daca iși doresc sa se infrațeasca cu noi, deci ei fac inițiativa. Și gandiți-va ca New Jersey este un oraș de noua milioane de locuitori și New Jersey ne da noua ambasador,…