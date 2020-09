Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PLUS sustine ca Poliția Locala trebuie desființata, iar atribuțiile și angajații care indeplinesc condițiile profesionale vor trece la Poliția Naționala, ce va avea un serviciu special pentru comunitați. Citeste si: Daniel Tudorache reactioneaza dupa acuzatiile lui Clotilde…

- Ziarul Unirea Alianța USR-PLUS vrea desființarea Politiei Locale: Cu ce ar urma sa fie inlocuita structura de ordine publica Anunțul vine dupa ce USR-PLUS a acuzat ca Politia Locala a urmarit-o si filat-o pe Clotilde Armand, candidata USR PLUS la Primaria Sectorului 1. Presedintele executiv al PLUS,…

- "E fake news, e campanie electorala. Daca s-ar fi intamplat in 2017... in ce an suntem acum? Daca era o fapta penala putea sa faca plangerea intr-un timp scurt. Dar sa spui dupa 3 ani jumatate ca a fost urmarita? Interesul ei este sa creeze o presiune ca este urmarita. Citeste si: Cum pune Clotilde…

- Primarul Sectorului 1 Daniel Tudorache a reactionat dupa ce marti candidatul dreptei la Sectorul 1 Clotilde Armand l-a acuzat pe acesta din urma ca a ordonat Politia Locala sa o urmareasca si sa o fileze. „E fake news, e campanie electorala”, afirma Tudorache, care mai apoi, intr-o interventie la Antena…

- Clotilde Armand, candidata USR-PLUS la primaria Sectorului 1 din București, a anunțat ca a depus o plângere penala la DNA împotriva primarului în funcție, Daniel Tudorache (PSD), dupa ce ar fi fost filata de Poliția Locala la protestele anticorupție din februarie 2017 din Piața Victoriei."Am…

- Useriștii din sectorul 1 invoca un raspuns al Ministerului Sanatații care susține ca holterele cumparate de Primaria sectorului 1 nu ajuta la prevenirea coronavirusului. Memorandumul incheiat insa chiar de minister cu primaria avea ca obiectiv “combaterea raspandirii la nivel național a infecției cu…

- Laszlo Kover, liderul Parlamentului Ungariei, a acuzat-o pe Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef al Parchetului European, ca e agent strain, informeaza Hungary Today.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus in Romania: 757 de romani s-au EXTERNAT la cerere In timpul dezbaterii asupra…

- "Cireasa de pe tort e alta. PSD mai vrea sa nu public absolut nimic aici pe Facebook si sa-i platesc daune in valoare de 113.000.000 lei (n.r - peste 23 milioane euro). Ati auzit bine. Nu va ganditi ca PSD a platit timbru judiciar pentru suma asta. S-a folosit de o ordonanta presedintiala pentru…