- Liderul UDMR discuta, marți, cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in biroul acestuia de la Senat, in contextul in care marți se dezbate și voteaza moțiunea de cenzura depusa de PNL, USR și PMP, au precizat pentru MEDIAFAX surse politice.Intrevederea dintre cei doi lideri politici…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit marti dimineata, iar in cadrul intalnirii s-a discutat despre o posibila sustinere a motiunii de cenzura impotriva Guvernului de catre UDMR, au declarat surse din PNL pentru News.ro . Conform surselor citate, intalnirea a…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca UDMR ar trebuie sa susțina moțiunea de cenzura, prin prisma electoratului care i-a votat la alegerile parlamentare. Afirmația vine in contextul in care Kelemen Hunor a spus ca o "negociere" la liderul liberal a inseamnat o cafea, prin data de 20 mai,…

- Parlamentarii USR inițiaza o noua forma de protest in Parlament, in batalia cu cei de la PSD. Chiar inainte de moțiunea de cenzura, cei de la USR au anunțat ca intra in greva japoneza.Cei de la USR poarta pe braț banderole albe pe care este inscripționat mesajul ”#Fara penali”. Liderul…

- Liberalii depun, miercuri, in Parlament moțiunea de cenzura "Opriti Guvernul marioneta!" pe 20 iunie, președintele PNL, Ludovic Orban precizand ca daca aceasta va trece el va fi propunerea partidului pentru funcția de premier, informeaza Mediafax.Liderul PNL, Ludovic Orban, a mai precizat,…

- Daniel Constantin, liderul partidului Pro Romania, a vorbit, la Adevarul Live, despre sansele unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila, in conditiile in care doi parlamentari de la PSD au trecut zilele trecute la Pro Romania, iar transferurile par sa nu se opreasca aici.

- "Voi face tot ce este legal, constitutional si omeneste pentru a scapa Romania de napasta care a lovit-o si care se cheama Dragnea. M-am tinut si ma voi tine de cuvant. (...) Batalia noastra cu aceasta coalitie toxica continua si se va da pe toate fronturile, cu siguranta cu o motiune de cenzura…