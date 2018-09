Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea...

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni pentru MEDIAFAX, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru înalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare. Intrebat…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Daniel Suciu, a declarat, luni pentru MEDIAFAX, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a președintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritațile social-democraților vor fi stabilite la reuniunea tradiționala a grupurilor parlamentare.Intrebat…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni pentru MEDIAFAX, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare.

- Timp de aproape doua luni, șeful PSD n-a pus piciorul in plen. In comisia de administrație, din care face parte, n-a calcat niciodata de cand a fost ales. Are voie sa lipseasca fara sa explice, spun reprezentanții Parlamentului, pentru simplul motiv ca este președintele Camerei Deputaților. Liviu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca ANAF-ul trebuie sa recupereze de urgența banii de la Klaus Iohannis și la scurt timp ministrul de Finanțe a anunțat ca aceasta procedura este deja inceputa. Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca Liviu Dragnea profereaza…

- Liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, sustine ca restrictiile din Palatul Parlamentului nu sunt pentru jurnalisti, ci pentru protestatarii USR.Citeste si: ULTIMA ORA Protestatarii forțeaza intrarea in Parlament! Jandarmeria, in alerta El a reactionat…