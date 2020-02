Stiri pe aceeasi tema

- Ion Stefan a primit aviz negativ pentru functia de ministru al Dezvoltarii din partea comisiilor de specialitate din Parlament. Acesta s-a certat cu parlamentarii PSD. S-au inregistrat 20 de voturi "pentru"...

- Deputatul PNL de Bacau Ionel Palar a declarat, marti, vizibil deranjat, la audierea ministrului Dezvoltarii, Ion Stefan (PNL), ca in judet 90% din fondurile PNDL merg catre PSD si ca ministrul desi a promis ca rezolva situatii punctuale, nu a facut-o. Este primul repros pe care il face un liberal…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu (PSD), a prezentat marti, in comisiile parlamentare de administratie, la audierea ministrului propus, Ion Ștefan, un document semnat de ministru prin care contrazice anumite declaratii publice ale premierului si ale ministrului fondurilor UE si in care…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, va fi invitat lunea viitoare la dezbaterea 'Ora Guvernului' din plenul Camerei Deputatilor, potrivit Agerpres.Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat in acest sens solicitarea grupului parlamentar al PSD.…

- Deputatul ACUM, Radu Marian, a depus o interpelare la Procuratura Anticorupție in care a solicitat instituției sa se autosesizeze, dupa ce acum cinci luni, fostul premier Vlad Filat și Veaceslav Platon au declarat in cadrul unor interviuri ca, in 2009, funcția de procuror general in care a fost numit…

- Autor: Cornel NISTORESCU Incep sa cada miturile campaniei electorale! Unul cite unul. Pilele și amantele pesediștilor, subiect de campanie electorala, au zburat chiar de a doua zi dupa formarea noului guvern. Amante (cele care nu pot fi preluate!), copiii, nepoții și favoriții au zburat. Din pacate,…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a semnalat ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, situatia platilor neachitate pentru proiectele din cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Ioan Balan i-a adresat o intrebare pe aceasta tema lui Ion Stefan, deputatul…