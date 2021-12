Daniel Stamatovici a absolvit, potrivit CV-ului sau, in anul 1995 Academia Romana de Aviatie din Bucuresti, iar in 2004 Facultatea de Relatii Publice si Limbi Straine – Universitatea Babes – Bolyai din Cluj Napoca. Este timisorean, a terminat in 1988 Liceul de Matematica – Fizica nr.1 din Timisoara. Din anul 2012 lucreaza la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara, iar cel mai recent post este cel de director comercial. Daniel Stamatovici il inlocuieste in functie pe Dorel Gradinaru. Actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a cerut demisia lui Gradinaru, el fiind…