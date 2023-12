Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a fost ajutat cu bani de Marius, cumnatul Monicai Gabor, fosta lui soție. Fostul om de afaceri a apelat la ajutorul prietenilor, cunoștințelor pentru a achita azilul unde locuiește, caci el are poprire pe pensie. De aproximativ doua luni de zile, Irinel Columbeanu s-a mutat la un azil…

- Nicolae Ciuca e de parere ca discutiile privind sistemul de educatie care reuseste sa produca doar performanta individuala ar trebui eliminate. Liderul PNL a motivat spusele declarand ca pentru prima data la nivelul Ministerului Educatiei exista cea mai consistenta alocare bugetara, cu o crestere de…

- Potrivit BNS, miercuri, de la ora 15:15, are loc o intalnire, la sediul Guvernului, a presedintelui BNS, Dumitru Costin, cu prim-ministrul Ion-Marcel Ciolacu. „Tema intalnirii este reprezentata de solutionarea revendicarilor angajatilor Casei Nationale de Pensii Publice”, au transmis sindicalistii.…

- Pe parcursul celor peste 60 de minute de dialog constructiv, pionierul neurochirurgiei din Romania clarifica multe dintre aspectele care ne preocupa in viața de zi cu zi și ofera raspunsuri la enigmele pe care le intalnim in drumul nostru pe Pamant.In afara de poveștile personale captivante, in care…

- Romania nu are, in general, un grad mare de utilizare a substantelor chimice in agricultura in comparatie cu alte state, dar exista o problema cu stocarea gunoiului din ferme, a declarat, Cristian Georgescu, manager public in Ministerul Agriculturii. „(…) Planul Strategic 2023-2027 a venit cu un element…

- Descopera cand sunt sarbatori religioase in fiecare luna din calendarul ortodox. Vezi cand sunt trecute cu cruce roșie sarbatorile importante ale fiecarei luni, dar și cand sunt zile de post și dezlegari la pește in Calendar Ortodox 2024.Ce este calendarul ortodoxCalendarul ortodox sau calendarul bisericesc…

- HISTORY Channel anunța lansarea documentarului „Enigmele Romaniei”, format din șase episoade, in care renumitul actor Marcel Iureș va cerceta o serie de enigme fara raspuns, care se axeaza pe istorie, geologie, castele, crime, lumini cerești, tulburari mentale și ritualuri religioase ascunse. Serialul…

- Mioara, mama Andreei Antonescu, s-a casatorit recent cu barbatul cu care are o relație de foarte mulți ani. Cantareața nu a putut fi alaturi de mama ei la eveniment, insa s-a bucurat pentru ea.Dupa ce tatal Andreei Antonescu s-a stins din viața, mama ei și-a refacut viața cu Karol Szekeres și sunt impreuna…