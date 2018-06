Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Doru Dediu a fost numit, printr-o decizie a prim-ministrului, in functia de comisar general al Sectiunii Romane pentru Expozitia Mondiala 2020 "Conecting Minds. Creating the Future" care se va desfasura in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Decizia premierului Viorica Dancila a fost publicata…

- Adrian Marius Dobre a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea,…

- Gheorghe Constantin a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.…

- Mihai Bogdan Lari a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Ionel Florian Lixandru, seful Inspectoratului Scolar Bucuresti, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Hotararea a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…