- Prefectul de Suceava, Iulian Cimpoeșu, a solicitat instituțiilor din județ sa dea dovada de fermitate maxima in combaterea taierilor ilegale și a furturilor din paduri. Apelul a fost facut in ședința de vineri a Colegiului Prefectural, in care șeful Garzii Forestiere, Mihai Gașparel, a facut o ...

- Subprefectul Daniel Prorociuc a ridicat astazi in ședința Colegiului Prefectural problema inființarii perdelelor de protecție in zona cailor de comunicație cerand Direcției Silvice și Garzii Forestiere colaborare și implicare in aplicabilitatea Legii nr.289/2002 din 15 mai 2002 cu modificarile și completarile…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) saluta promulgarea de catre Președintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului...

- Populatia de mistreti din judetul Botosani a inregistrat o scadere drastica, pe fondul numeroaselor focare de pesta porcina africana, a declarat, luni, in sedinta Colegiului Prefectural, directorul Directiei Silvice, Marius Havris. Potrivit acestuia, Directia Silvica administreaza noua fonduri de vanatoare,…

- In cadrul ședinției Colegiului Prefectural de astazi, subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a solicitat Secțiilor de Drumuri Naționale Suceava și Campulung verificarea tuturor semnalizarilor rutiere de pe drumurile administrate de acestea, precum și spalarea parapețelor , a semnelor de circulație…

- ACTIUNILE POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC Asigurarea integritatii fondului forestier reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, polițiștii desfașurand permanent activitați pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma activitatilor…

- Senatul Universitatii „Stefan cel Mare” a aprobat in unanimitate infiintarea Facultatii de Medicina si Stiinte Biologice. Cea de-a 11-a facultati a USV nu va pleca de la zero, dimpotriva, se va dezvoltata in jurul nucleului reprezentat de Departamentul de Sanatate si Dezvoltare Umana, care functioneza…