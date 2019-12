Daniel Popa, Reynaers Aluminium: Nu este nici pe departe usor sa faci business in Romania. Ne confruntam cu probleme legislative si cu lipsa de informare si educare a pietei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, dupa anuntul premierului Ludovic Orban, ca bugetul din sanatate este unul estimativ si ca foarte multe lucruri se regleaza in trimestrul al IV-lea, nefiind motive pentru a induce panica in randul populatiei, relateaza Mediafax.Citește…

- "In legatura cu imaginile astea, e foarte usor, dar este monstruos, sa stai acum pe un scaun linistit si sa spui, iata, aia nu a fost bine, aia nu e in regula, aia nu se intampla, iata de ce aia, cand trebuia altceva. Nicaieri pe planeta, si asta se vede din lucruri care s-au intamplat, nu exista…

- Ion Marin (63 de ani) a fost invitat la GSP Live și a vorbit despre marile probleme din tabara lui Dinamo. „Consider ca Dinamo are nevoie de un varf. Sunt acolo Montini, Daniel Popa, dar eu consider ca Dinamo are nevoie de un varf care sa nu piarda mingea. De exemplu, cum era Nemec sau Augustin. E nevoie…

- Trei din patru tineri antreprenori considera ca motivul principal pentru care nu reușesc sa-și puna ideile de afaceri in practica este lipsa fondurilor necesare investiției inițiale, arata un sondaj efectuat de platforma Startarium in randul celor inscriși in Startarium Crowdfunding Makeathon, cel mai…

- Lipsa de lucratori calificați din partea de vest a Romaniei, pe de-o parte, si rata ridicata a șomajului din Serbia, pe de alta, sunt elemente care au... The post Nu avem destui muncitori calificati. Cum se incearca echilibrarea pietei muncii din Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta parte, alti candidati cu probleme de integritate, cum sunt cei ai Frantei si Belgiei, merg mai…

- Scrierea unui mesaj, citirea unei notificari sau aprecierea unei poze…toate par activitați banale, dar atunci cand sunt facute „la volan” pot genera adevarate tragedii! Inasprirea sancțiunilor pentru astfel de comportamente este o necesitate, insa ea trebuie completata de conștientizarea, de catre fiecare…