Stiri pe aceeasi tema

- Sammy Agopian este concurentul care a povestit cu lacrimi in ochi despre viața dificila pe care a dus-o in Libanul lovit de razboi. Acesta a vorbit fara ezitare despre copilaria grea, dar și despre cum și-a cunoscut soția in ediția 12 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 27 septembrie 2022.

- Viorel Dinu este concurentul care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața dureroasa in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 26 sptembrie 2022. Concurentul a povestit in detaliu cum a ajuns sa ramana fara picioare, iar jurații l-au ascultat captivanți.

- Catalin Scarlatescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați chefi din Romania, iar in prezent face parte din juriul „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena1, acolo unde se "bate" cu chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu pentru ca echipa lui sa…

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta seara. Iubita lui, Doina Teodoru, și-a facut apariția spectaculoasa in platoul emisiunii Chefi la cuțite și a venit sa ii gateasca juratului, dar și sa impartașeasca detalii din viața lor de cuplu.

- Damien are 37 de ani , este din Suedia și a reușit sa ii surprinda din plin pe chefi cu dezvaluirile pe care le-a facut despre viața sa, in ediția 9 din sezonul 10 Chefi la cuțite, de la Antena 1.

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Gelu Feraru, in varsta de 36 de ani, locuiește in Pitești și este de profesie șofer. Concurentul susține ca a trecut prin multe greutați de-a lungul timpului și ca de fiecare data a reușit sa le depașeasca. Gelu Feraru are o familie numeroasa și inca din copilarie le gatea fraților sai mai mici. Iata…

- Olivia Alexandra Dumitru a vorbit cu lacrimi in ochi despre meseria de bucatar pe care o are intr-un camin de batrani, in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi ce a recunoscut cu vocea tremuranda.