Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Mircea Hava, mesaj emoționant pentru cei mai importanți dascali din viața lui: ” Au trait pentru școala și au crezut ca este singura instituție a valorii” FOTO| Mircea Hava, mesaj emoționant pentru cei mai importanți dascali din viața lui: ” Au trait pentru școala și au crezut ca este singura…

- Cristina Pucean a trecut, in urma cu aproximativ doua saptamani, prin una dintre cele mai grele perioade din viața ei, atunci cand tatal i s-a stins din viața. In urma cu trei ani, a trecut printr-un alt moment dificil, atunci cand nepoțelul ei a murit, in urma unui incident nefericit.

- Regele Charles al III lea a transmis un mesaj emotionant pe pagina de facebook a Familiei Regale.In urma cu un an, pe 8 septembrie 2022, se stingea, "pasnicldquo;, la Castelul Balmoral, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II a, dupa 70 de ani pe tron. Regele Charles al III lea a transmis un mesaj emotionant…

- Ministerul Educației a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa decesul sportivei Violeta Mițul. Tanara s-a stins din viața la doar 26 de ani. „Ministerul Educației și Cercetarii iși exprima regretul profund fața de trecerea in neființa a jucatoarei Violeta Mițul și aduce sincere condoleanțe familiei…

- Centrul Național Anticorupție a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa ce ofițerul Vitalie Alexandru s-a stins din viața, dupa o boala grea. „Pentru colectivul CNA, a fost și va ramane un ofițer onest, responsabil și dedicat muncii sale”, menționeaza insituția.

- Zilele trecute, Valentin Sanfira a trecut printr-o operație delicata, dupa ce s-a accidentat in vacanța, in Italia. In urma cu puțin timp, artistul de muzica populara a ținut sa ii transmita un mesaj emoționant soției sale, Codruța, care i-a fost alaturi clipa de clipa. Ce a scris cantarețul pe pagina…

- Denis Alibec s a despartit de Farul Constanta, semnand cu echipa Muaither SC, din Qatar. Atacantul de 32 de ani si a pus pregnant amprenta pe jocul si pe rezultatele formatiei de pe litoral in sezonul trecut cand "marinariildquo; au iesit campioni ai Romaniei, iar Denis a fost golgeterul echipei si…

- Ovidiu Hațegan a oficiat din nou un meci din Superliga, dupa o pauza anevioasa, de 509 zile, in care s-a refacut dupa infarctul suferit in martie 2022. „Centralul” din Arad a condus ireproșabil partida Universitatea Craiova - Oțelul 0-0, iar dupa meci a venit la flash-interviuri, o practica in mod normal…