- ASU Politehnica infrunta peste doua zile Rapidul pe „Dan Paltinisanu” in Liga a II-a. Duelul echipelor cu galerii infratite se anunta unul frumos in tribune, fie si cu doar jumatate de arena disponibila din motive de siguranta. In teren, elevii lui Tavi Benga promit sa lupte pentru victoria care i-ar…

- Consilierii locali au votat, astazi, in cadrul unei ședințe extraordinare, noile condiții eliminatorii pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care doresc sa devina polițiști locali in Timișoara. Astfel, criteriul de inalțime a fost eliminat, dar au fost impuse mai multe probe sportive. Concret,…

- ASU Politehnica a confirmat azi cea mai importanta venire a iernii conform „hartiei”. Experimentatul mijlocas Alexandru Munteanu, ultima data la Petrolul, a semnat cu „Baietii in ghete” un contract valabil pe un sezon si jumatate. Munteanu (32 ani) si-a construit cariera la Gaz Metan Medias in Liga…

- Chiar daca s-au impus la opt goluri diferenta, hanbalistii Universitatii Craiova au avut de munca cu juniorii celor de la CNOPJ Timisoara. Tehnicianul oltenilor, Catalin Popescu, s-a aratat dezamagit de jocul echipei sale si spera ca baietii sa se redreseze pana in etapa viitoare , de la Sannicolau…

- La reunirea de azi a „Baietilor in ghete” se va afla si cel putin un nou junior. Pe langa cele trei mutari anuntate, ASU Politehnica l-a luat si pe Nicolae Sofran, un tanar jucator de banda remarcat la CSC Ghiroda. La randul ei, formatia timiseana din Liga a III-a a inregimentat jucatori de la alb-violeti…

- „Baietii in ghete” au intrat in vacanta cu un moral bun dupa parcursul peste asteptari de la finele toamnei. ASU Politehnica nu sta grozav din punct de vedere financiar, dar a inceput sa lucreze la planurile „hibernale”. Antrenorul Octavian Benga va suna mai repede adunarea pentru elevii sai in ianuarie…

- Atat baschetbalisii de la SCM Timisoara, cat si handbalistii de la SCM Politehnica au obtinut accesul in sferturile de finala ale competitiei K.O. De asemenea, in mod inedit, pentru ambele urmeaza in campionat confruntari acasa cu formatiile CSA Steaua. Elevii lui Pero Milosevic vor intalni in Cupa…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…