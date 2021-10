Daniel Pancu și iubita lui, Andra Teodorescu, sunt in culmea fericirii, asta dupa ce astazi au spus marele DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi traiesc acum cea mai frumoasa perioada a vieții lor, mai ales ca așteapta și venirea unui copil pe lume. Fostul fotbalist este indragostit pana peste cap de cea care i-a devenit soție in urma cu scurt timp, și asta nu o spunem doar noi, ci și pozele care vorbesc de la sine. Iata primele imagini de la frumosul eveniment!