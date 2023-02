Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CFR Cluj - FCSB 0-1, Gigi Becali a anunțat ca ia in calcul schimbarea postului extremei Octavian Popescu. Jucatorul de 20 ani nu va fjuca in FCSB - FC Voluntari, dupa ce a vazut un cartonaș galben in Gruia, iar in locul sau va fi titularizat Florinel Coman. ...

- Ionuț Radu (25 de ani, portar) e la un pas de AJ Auxerre, locul 19 din Ligue 1. Francezii vor sa-l imprumute de la Inter pana la finalul sezonului. Dorit insistent și fiind aproape in aceasta iarna de Lorient, Radu se pare ca va ajunge in cele din urma in Hexagon, doar ca la Auxerre. Ionuț Radu, spre…

- Expertul TV Basarab Panduru are doua recomandari pentru Tavi Popescu (20 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB: sa ia BAC-ul și sa invețe limba engleza. Tavi a ocolit examenul de Bacalaureat și in 2022, și in 2021, a preferat de fiecare data sa se concentreze pe fotbal. Basasab Panduru: „Octavian Popescu…

- Lionel Messi, la CM 2026. Lionel Scaloni sustine ca starul de 35 de ani va fi pe teren la Cupa Mondiala din Statele Unite, Mexic si Canada. “Cred ca da, insa acest lucru depinde mult de ce vrea el. Depinde de ce se intampla in timp, daca se simte bine. Portile vor fi mereu deschise, […] The post Lionel…

- Jose Mourinho a fost dat de gol. Antrenorul de 59 de ani ar putea pleca de la AS Roma si sa devina selectionerul unei foste campioane mondiale. „The Special One” e gata sa preia nationala Braziliei. Tite a plecat dupa eliminarea suferita de Selecao in fața Croației, la Campionatul Mondial din Qatar…

- Octavian Popescu, 20 de ani, principala piesa de export a lui Gigi Becali și totodata favoritul galeriei roș-albaștrilor, și-a lasat colegii cu gura cascata in cantonamentul FCSB din Antalya. Luni seara, in timpul ultimului antrenament, cel in care Pintilii a imparțit lotul in patru echipe, pe „modeul…

- Octavian Popescu (20 de ani), mijlocașul stanga de la FCSB, a rememorat momentul in care a decis sa plece de la CSU Craiova, inainte sa ajunga la roș-albaștri. In 2019, Tavi a fost imprumutat de Universitatea Craiova de la Regal București, clubul la care a crescut. In 2020, el a refuzat propunerea oltenilor…

- Un acord va fi necesar „pana la urma”, pentru a se pune capat Razboiului rus din Ucraina, subliniaza vineri, 16 decembrie, președintele rus Vladimir Putin, care se indoiește insa de „increderea” pe care Moscova o poate avea, in opinia sa, in interlocutorii sai. „Cum sa ajungem la un acord? Si ne…