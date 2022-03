Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu a facut azi noi precizari dupa declarațiile controversate despre Ramzan Kadirov, liderul Republicii Cecene. CONTEXT: Pe langa laudele la adresa lui Kadirov, Pancu a oferit declarații șocante pentru despre tradițiile cecenilor: „Acolo poți sa omori femeile oricand! Nu neaparat ca sunt de…

- O companie de pariuri sportive a anulat pe loc contractul cu fostul fotbalist Daniel Pancu, din 5 martie, dupa ce acesta a l-a elogiat pe liderul cecen Ramdan Kadirov, aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina.”In urma unor declaratii publice care contravin in totalitate valorilor brandului…

- La cateva ore dupa ce in presa a aparut un interviu in care Daniel Pancu l-a laudat pe liderul cecen Ramzan Kadirov, aliatul lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, casa de pariuri Superbet a anunțat ca a reziliat contractul cu fostul fotbalist. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Interviu ireal cu Daniel Pancu in Fanatik, despre perioada petrecuta la Terek in 2008-2009 și despre sinistrul Ramzan Kadirov. Un aliat-cheie al lui Putin, asasinul Kadirov conduce Cecenia printr-un regim de teroare, opresiune și tortura. Intenția lui Pancu de a umaniza unul dintre cele mai oribile…

- Gigi Becali (63 de ani) a intervenit in scandalul momentului din fotbalul romanesc, generat de dezvaluirile facute de Marin Condescu, fost președinte la Pandurii Tg. Jiu. Condescu a susținut ca Edi Iordanescu (43), de curand numit selecționer al Romaniei, a fost impus politic la prima sa experiența…

- Australianul Darren Cahill (56 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep, și-a expus punctul de vedere cu privire la controversa ce-l are in prim-plan pe liderul mondial Novak Djokovic. Sarbului i-a fost anulata iar viza, șansele de a juca la Australian Open diminuandu-se considerabil in urma evenimentelor…

- In cursul serii de luni, ministrul Sanatații a abordat in cadrul unei emisiuni posibilitațile pe care un cetațean roman le are la indemana pentru a obține certificatul Covid. Pentru persoanele care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boala, autoritațile le-au acordat șansa sa se testeze, dovedind…

- Transferurile ilegale de deseuri au devenit mai profitabile decat traficul de droguri, iar tara noastra s-ar putea transforma intr-o uriasa lada de gunoi, a avertizat Teodor Nita, procuror specializat in combaterea infractiunilor de mediu in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta,…