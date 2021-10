Daniel Pancu, declarații exclusive la Antena Stars despre nuntă: ''Sper să fie ultima mea căsătorie''

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se marita, miercuri, 15 septembrie, cu alesul inimii sale, Toni Iuruc. Marele eveniment din viața sportivei a fost așteptat de toata familia Halep, mai ales ca la petrecerea de dupa cununia civila vor fi invitați de seama, printre care și președintele Klaus Iohannis. Nunta jucatoarei de…

- Ana Mocanu a ajuns la varsta de 34 de ani și a marturisit in exclusvitate la Antena Stars ca are un regret foarte mare. Astfel, dansatoarea și-a deschis sufletul și a vorbit pe indelete despre lucrul care o macina cel mai tare.

- Maine, 15 septembrie, va avea loc nunta anului. Simona Halep se casatorește cu milionarul Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc intr-o locație de lux din Mamaia. Iata care sunt ultimele pregatiri inainte de nunta!

- Un fost concurent de la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ a facut marele pas. Acesta și partenera sa au devenit oficial soț și soție. Cei doi au spus DA in fața ofițerului starii civile, ulterior au facut și slujba religioasa. Despre cine este vorba? Un fost concurent de la ‘Chefi la cuțite’ s-a casatorit…

- Nicoleta Nuca, traiește cea mai frumoasa parte a vieții ei! In urma cu doar cateva zile, s-a logodit cu barbatul visurilor sale, chiar ea facand marele anunț. Ei bine, deși abia a spus marele "DA", artista a marturisit in direct la Antena Stars ca iși dorește sa infieze doi copii, motivandu-și argumentele…

- Nicoleta Nuca a fost ceruta recent in casatorie și a spus cel mai sincer ”DA” din viața ei. In acest sens, vedeta iși face deja planuri privind organizarea fericitului eveniment și a dezvaluit cand va avea loc nunta, dar și ce invitați va avea prezenți la petrecere. Totodata, Nicoleta a spus ca o persoana…

- Nunta mare in showbiz chiar in aceste momente. Dupa ce in luna decembrie a cerut-o de soție, astazi Sandra Izbașa și Razvan Banica se casatoresc intr-un cadru de poveste. Spynews.ro va ofera imagini exclusive de la cununia civila a celor doi.