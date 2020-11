Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat ca este frustrant ca formatia sa sa piarda la "masa verde" partida de pe teren propriu cu FC Viitorul, intrerupta, duminica seara, in minutul 55, din cauza stingerii nocturnei. "E trist pentru jucatori, pentru munca lor,…

- Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a tras concluziile dupa meciul cu Viitorul, pe care moldovenii il vor pierde la „masa verde”. CONTEXT: Viitorul va caștiga la „masa verde” partida cu Poli Iași, dupa ce nocturna stadionului „Emil Alexandrescu” s-a stins pentru a doua oara, la scorul de 1-1 pentru…

- Daniel Pancu (43 de ani), antrenorul celor de la Poli Iași, a comentat victoria echipei sale, scor 5-2 cu FCSB. „E pentru prima data cand reușesc sa caștig cu FCSB in afara de meciurile cu Rapid. Cu Vaslui, Voluntari și Iași nu am reușit, nici cu Besiktas nu. Sunt fericit, e absolut meritat. Au venit…

- FCSB a pierdut pe terenul lui Poli Iași, 2-5, dupa una dintre cele mai slabe prestații din istoria recenta a clubului roș-albastru. Cu o echipa de start improvizata și cu patru schimbari facute in minutul 28, FCSB a fost dominata clar de echipa lui Daniel Pancu. Dupa acest meci, Poli Iași a devenit…

- Poli Iași a caștigat meciul cu Chindia Targoviște, scor 1-0, in prima runda a noului sezon de Liga 1. Daniel Pancu (43 de ani) a debutat cu o victorie la formația ieșeana. In ciuda victoriei, Daniel Pancu a avut un mesaj clar catre conducatori. Tehnicianul cere transferuri urgente pentru a completa…

- Noul antrenor al lui Poli Iași, Daniel Pancu, are doar 16 jucatori in lot pentru meciul cu Chindia, duminica, ora 16:00, iar clubul se confrunta cu mari probleme financiare, avand circa 1,4 milioane de euro datorii. „Pancone” are un lot extrem de subțire, valoric și numeric, iar clubul are mari probleme…

- Daniel Pancu, 42 de ani, va debuta ca antrenor in prima liga la aceeași echipa la care a jucat pentru prima data la juniori, la seniori și in eșalonul de elita, Poli Iași. Pancu a negociat azi la Iași cu președintele clubului, Ciprian Paraschiv. Cei doi s-au ințeles asupra contractului pe un sezon și…

- Rapid a anunțat desparțirea oficiala de președintele Daniel Pancu (42 de ani) și i-a urat succes la noua echipa, Poli Iași. Daniel Pancu nu a fost nicio clipa impacat cu rolul administrativ pe care l-a primit la Rapid, dupa destituirea din funcția de antrenor. Fostul atacant a așteptat momentul potrivit…