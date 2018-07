Daniel Osmanovici, prezentatorul Observatorului de weekend, pleaca de la postul de televiziune dupa aproape zece ani. El va lasa televiziunea pentru un job in relații publice. Barbatul iși intra in noul „rol” saptamana viitoare. De altfel, va mai fi pe post, la Antena 1, in aceasta duminica. Incepand de luni, el va coordona partea de […] The post Daniel Osmanovici pleaca de la Antena 1. Ce job va avea prezentatorul de la Observator appeared first on Cancan.ro .