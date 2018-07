Daniel Osmanovici părăsește televiziunea pentru un nou job Daniel Osmanovici a decis sa-și schimbe cariera. Prezentatorul Observator de la Antena 1 parasește pupitrul știrilor definitiv și se muta intr-un cu totul alt domeniu. Daniel Osmanovici va mai fi vazut pe micul ecran pana duminica, de luni fiind deja prezent la noul loc de munca. Prezentatorul TV s-a reprofilat catre domeniul de Relații Publice și Comunicare și va coordona partea de PR la Casa Naționala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS, ca „Șef Serviciu Relații cu Presa”și ca „Purtator de cuvant”, informeaza paginademedia.ro . Cel care il va inlocui pe Daniel Osmanovici la pupitrul știrilor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

