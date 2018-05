Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele nicaraguan, Daniel Ortega, confruntat cu manifestatii si cereri de demisie si de alegeri anticipate, a afirmat miercuri in fata a mii de simpatizanti ai sai ca va ramane la putere, transmite AFP, conform Agerpres. "Nicaragua ne apartine tuturor si ramanem toti aici", a declarat…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Zeci de persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde cer demisia premierului Viorica Dancila. Manifestarea a fost anuntata pe Facebook pe grupurile Coruptia Ucide, Reusim si Rezistentii din Piata Victoriei. Decizia a fost luata dupa ce presedintele Klaus Iohannis a declarat…

- Cel putin 20 de persoane au murit in Nicaragua in urma manifestatiilor violente impotriva reformei pensiilor, a anuntat duminica organizatia locala Centrul pentru drepturile omului, transmite AFP. Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun…

- Jurnalist ucis in direct in timp ce transmitea de la un protest din Nicaragua. Barbatul vorbea despre daunele produse de protestatarii la o banca din orașul Bluefields in momentul in care a fost lovit de un glonț, s-a prabușit la pamant și a sangerat pana la moarte, scrie BBC News. In filmarea incidentului…

- Aproximativ 30 de studenti si profesori protesteaza marti in fata Ministerului Educatiei Nationale, principala nemultumire fiind legata de modul de alocare a cifrelor de scolarizare pentru institutiile de invatamant superior pentru anul universitar 2018 2019, potrivit AGERPRES.Reprezentantii studentilor…

- Manifestantii scandeaza impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE si cer demisia presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului: "PSD, ciuma rosie", "Demisia!", "Hotii!", "Cuib de hoti si de mafioti". De asemenea, oamenii afiseaza pancarte cu mesajele "Referendum pentru legile Justitiei", "Vrem…