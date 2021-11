Presedintele statului Nicaragua, Daniel Ortega, este linistit in privinta realegerii sale pentru un al patrulea mandat de cinci ani dupa alegerile de duminica pe care Washingtonul le-a calificat drept o comedie, singura necunoscuta fiind rata absenteismului, in conditiile in care toti rivalii seriosi ai actualului sef al statului au fost arestati, transmite AFP preluat de agerpres.

Sectiile de votare s-au inchis la ora locala 18:00 (00:00 GMT), iar primele rezultate erau asteptate in jurul miezului noptii (06:00 GMT), potrivit tribunalului electoral. Doar rata de participare ar putea…