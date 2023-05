Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […] The post Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1: „O rușine, o umilința, s-a umplut paharul!” appeared first on Antena Sport .