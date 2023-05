Stiri pe aceeasi tema

- La 24 de ore de la eșecul drastic suferit in fața lui Dinamo, scor 0-3, Daniel Opița, antrenorul celor de la CSA Steaua, a vorbit despre viitorul echipei Armatei, dar și despre conflictul deschis pe care-l are cu juristul Florin Talpan. ...

- Daniel Oprita a facut o criza de nervi dupa meciul Dinamo – CSA Steaua, scor 3-0, din penultima etapa a play-off-ului din Liga 2. Juristul „militarilor” i-ar fi cerut antrenorului de la CSA sa isi dea demisia, iar replica acestuia a fost pe masura. Oprita a avut un mesaj categoric pentru Florin Talpan…

- Ovidiu Burca a transmis un mesaj categoric, dupa ce Dinamo a invins-o fara drept de apel pe CSA Steaua, cu scorul de 3-0. Antrenorul „cainilor” a avut o replica acida pentru rivalii ros-albastrii, marturisind ca singurul lor scop in play-off a fost de a-i incurca pe alb-rosii. Dinamo continua sa spere…

- Antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, Daniel Oprita, a afirmat, luni seara, dupa infrangerea cu 3-0 in fata rivalei Dinamo, ca nu va demisiona pentru ca ii cere colonelul MApN Florin Talpan, angajat in cadrul clubului, ci doar in cazul i se va solicita acest lucru din partea comandantului gruparii…

- Daniel Oprita e devastat dupa Poli Iasi – CSA Steaua 5-1. Antrenorul lui CSA Steaua a spus ca echipa lui e in degringolada. Poli Iasi a invins cu 5-1 pe CSA Steaua chiar daca era dinaintea meciului promovata in Liga 1. Daniel Oprita, devastat dupa Poli Iași – CSA Steaua 5-1 „O rușine, o umilința. […]…

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, i-a „ințepat” pe contestatarii echipei Armatei, chiar inaintea derby-ului cu Dinamo din play-off-ul ligii secunde. Intervievat cu mai puțin de o ora inainte de meci, Oprița a subliniat importanța confruntarii din Ghencea cu marea rivala, la care vor…

- Marius Lacatuș, atac la Dinamo dupa ce Razvan Zavaleanu a criticat schimbarea legii pentru CSA Steaua. Formația din Ghencea iși dorește sa obțina dreptul de a promova in Liga 1, insa pentru asta e nevoie de modificarea unei legi, fapt care a starnit multe controverse. Razvan Zavaleanu, administratorul…