Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu un an, la varsta de 87 de ani. Actorul avea grave probleme de sanatate și a fost internat timp de trei luni la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București. Ion Dichiseanu iși doarme somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitala. Iata cum arata mormantul…

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan a fost surprinsa zilele trecute pe strazile din Capitala, dar nu singura, ci alaturi de un baiat de oraș. Cei doi nu au ezitat sa aiba gesturi de apropiere, iar acum au lasat multe semne de intrebare. Sa fie oare ceva mai mult decat o simpla prietenie? Va lasam sa urmariți…

- Daniel Onoriu a fost externat la inceputul lunii martie, dupa ce a stat 55 de zile in coma. Pilotul de raliuri a fost fotografiat in scaun cu rotile și inca nu poate sa mearga normal. In luna decembrie, Daniel Onoriu ajungea la spital in stare grava, cu hemoragie interna, la scurt timp dupa ce suferise…

- Daniel Onoriu este de nerecunoscut dupa ce a stat 55 de zile in coma. Pilotul de raliuri a fost externat, insa a slabit enorm dupa aproape trei luni de spitalizare. Nepotul regretatei Gabi Lunca incearca sa revina la viața normala, dupa ce in urma cu aproximativ doua saptamani a fost externat. Daniel…

- Daniel Onoriu a fost externat marți, 8 martie, dupa aproape trei luni petrecute in spital. Pilotul de raliuri face primele declarații, intr-un mesaj pe Facebook, dupa ce a ajuns acasa. La inceputul lunii decembrie, Daniel Onoriu ajungea in stare grava la spital, dupa o intervenție de micșorare a stomacului…

- Daniel Onoriu a fost externat pe data de 8 martie, așa cum a anunțat matușa lui. Pilotul de raliuri era internat din luna decembrie a anului trecut, dupa ce suferise complicații in urma unei operații de micșorare a stomacului pe care o facuse intr-o clinica din Turcia. Dupa aproape doua luni petrecute…

- Cunoscutul politician Sebastian Moise și-a luat soția de mana și au mers impreuna la cumparaturi in unul dintre cele mai mari centre comerciale din Capitala. Din pacate, cei doi indragostiți au plecat cat se poate de dezamagiți din mall, insa Sebastian Moise a știut cum sa o consoleze pe Paula Milea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.