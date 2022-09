Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu se confrunta in continuare cu probleme de sanatate. A stat timp de 55 de zile in coma și ca printr-o minune și-a revenit, insa chiar noaptea trecuta a fost nevoit sa mearga din nou la Urgențe. A urmat un scandal monstru la unitatea spitaliceasca din București, intre Daniel Onoriu și angajații…

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, au decis sa mearga pe drumuri separate, iar pilotul de raliuri a facut anunțul pe rețelele de socializare. Daniel Onoriu marturisea ca ar vrea sa mearga in Grecia alaturi de o alta domnișoara, insa se pare ca pilotul de raliuri s-a razgandit intre timp și susține…

- Daniel Onoriu a revenit in atenția publicului cu o serie de dezvaluiri neașteptate, chiar in plin divorț. Pilotul de curse a marturisit detalii „picante”, fara rețineri. Iata explicațiile care vor pune și mai multe paie pe foc in relația deja tensionata cu cea care inca ii este soție!

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, s-au desparțit, iar pilotul de raliuri a facut anunțul, dupa care partenera sa l-a confirmat pentru Spynews.ro. Cu toate ca susține ca el a decis sa se separe, iata ca acum da de ințeles ca regreta ceea ce a afirmat. Ce declarație de iubire i-a facut Isabelei.

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, au decis sa mearga pe drumuri separate, iar anunțul a fost facut de pilotul de raliuri pe rețelele de socializare. Dupa desparțire ,Daniel Onoriu a fost cel care a dezvaluit ce planuri are de viitor, dar și lucrurile la care ar vrea sa renunțe in urmatoarea perioada.

- Pilotul de raliuri Daniel Onoriu traiește de aproximativ șase ani de zile o poveste de iubire cu Isabela. Recent, intr-o postare pe Facebook, el a declarat ca divorțeaza de aceasta pentru ca nu il susține in cariera lui pe pista. Acum a revenit, spune ca a facut totul pentru a atrage atenția. „Pe nevasta…

- Pilotul roman Daniel Onoriu a trecut prin clipe extrem de grele, trecand inclusiv prin 55 de zile de coma. Daniel Onoriu și soția acestuia au povestit totul la PRO TV. In cadrul emisunii „La Maruța”, au vorbit despre ce i-au taiat medicii din Turcia lui Daniel Onoriu in abdomen. Au vorbit și despre…