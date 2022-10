Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Vladimir Putin are parte de o surpriza extrem de neplacuta. Administrația de la Casa Alba a decis sa extinda sancțiunile din anturajul președintelui rus. Pe aceasta lista au intrat și unele rude ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, dar și Yuri Kovalchuck, bancherul oficialului. Cum…

- George Burcea, in acte inca soțul Andreei Balan, pana la pronunțarea definitiva a divorțului, are o cariera in plina ascensiune, de cand s-a desparțit de mama fetițelor sale. Actorul a jucat in nu mai puțin de patru filme internaționale, iar doua dintre acestea, „Dampyr” și „Wednesday” vor fi lansate…

- Ieri, Daniel Onoriu a declarat, mai sigur ca niciodata, ca a decis sa divorțeze de actuala sa soție, Isabela Onoriu. Pilotul este convins de faptul ca Isabela Onoriu nu il mai iubește, mai ales avand in vedere faptul ca femeia nu și-ar dorit copii cu el. Daniel Onoriu a șocat pe toata lumea acum, spunand…

- Daniel Onoriu a anunțat din nou ca divorțeaza de soția sa, Isabela. Pilotul de raliuri mai anunțase o data desparțirea, insa ulterior a negat. De data aceasta, Daniel Onoriu susține ca el este cel care a fost parasit. Timp de doua luni, dupa o operație de micșorare a stomacului facuta in Turcia, Daniel…

- Dupa ce Pique s-a afișat public cu noua iubita, un videoclip care ar fi postat de aceasta i-a facut pe fanii Shakirei sa ia foc, noteaza click.ro. Pique și Shakira s-au desparțit dupa o relație de 12 ani, in urma careia au rezultat doi baieți, Milan și Sasha. Motivul desparțirii a șocat pe toata lumea,…

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica din Romania. Asta o spun și femeile din viața lui. Dupa ce fosta soție, Lambada, i-a daruit și cel de-al doilea copil, un baiat de aceasta data, manelistul a facut marele anunț despre sarcina lui Marymar. Insa, la scrut timp, iubita acestuia…

- David Popovici s-a retras din finala probei de 400 de metri liber, unde se calificase in aceasta dimineața cu al patrulea timp, informeaza europsport.ro.Potrivit TVR, dupa ce s-a consultat cu antrenorul sau, Adrian Radulescu, sportivul in varsta de 17 ani a luat aceasta decizie din cauza oboselii acumulate…

- Catalin Botezatu a povestit ca a fost prins ca iși inșela iubita in urma cu mai mulți ani și ca niciodata nu a fost un barbat fidel. Celebrul designer a fost dat de gol de prietenii lui. Catalin Botezatu a fost mereu unul dintre cei mai curtați barbați, insa puține femei au avut parte de atenția lui.…